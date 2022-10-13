التعليم: المدارس بدأت تطبيق يوم الأنشطة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، يوم الأنشطة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص، على تقديم عام دراسي متميز.

الدولة مهتمة بالكشف عن المبدعين

قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن تطبيق يوم الأنشطة للطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2023، يأتي من منطلق اهتمام الدولة، بالكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب في كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري، لافتة إلى أن العام الدراسي، يسير بشكل منضبط ومنتظم.

لا يوجد معوقات خلال سير العام الدراسي الجديد

أكد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الجديد 2023، يسير بشكل منضبط ومنتظم في جميع المدارس، للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد أية معوقات أو مشكلات تؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن جميع المدارس تنفذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بشكل دوري، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.