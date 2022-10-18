ريم العدل عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار مصممة الأزياء المصرية ريم العدل عضوا بلجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، إحدى المسابقات الرئيسية بالمهرجان في دورته 44.

أعضاء لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى ريم العدل كلا من المخرج اللبناني ميشيل كمون، والمخرجة التونسية مفيدة فضيلة.

وتتنافس في مسابقة آفاق السينما العربية 7 أفلام على ثلاث جوائز، هي جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم، وجائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن أداء تمثيلي.

معلومات عن ريم العدل

وتمتلك ريم العدل سجلا سينمائيا حافلا بالأعمال المتنوعة، أبرزها فيلم «نوارة» عام 2015 الذي نالت عنه جائزة أفضل تصميم أزياء من جمعية الفيلم للسينما المصرية، و«اشتباك» عام 2016 الذي افتتح مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي وفازت عنه بجائزة الأزياء ضمن حفل جوائز السينما العربية، وفيلما «شيخ جاكسون» عام 2017، و«ليل خارجي» عام 2018، وانطلق الفيلمان عالمياً من خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وأحدث أعمال ريم العدل هو فيلم «أبو صدام» عام 2021 للمخرجة نادين خان، والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، كما شاركت ريم في هذه الدورة بتقديم محاضرة حول تصميم الأزياء في السينما ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وفي العام نفسه قدمت محاضرة وورشة عمل في مهرجان الجونة السينمائي عن تصميم الأزياء للسينما بالمشاركة مع المصممة الأميركية ديبورا لانديس.

كما شاركت ريم كاستشاري للأزياء المصرية في المسلسل الأمريكي «Moon Knight» من إنتاج مارفل، إضافة إلى أحدث أعمالها مسلسل «وش وضهر» من إخراج مريم أبو عوف.

وتعمل ريم حالياً على مسلسل «السفّاح»، من بطولة أحمد فهمي، وإخراج هادي الباجوري، والمزمع عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً.