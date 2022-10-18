عصام شيحة: الدولة تمتلك إرادة سياسية لحل أزمه الحبس الاحتياطي

أشاد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرارات العفو التي تصدر من رئاسة الجمهورية، أو قرارات الإفراجات من النيابة العامة، تتوافق مع توجه الدولة في إعادة تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي لمهمتها الرئيسية.

يوجد إرادة سياسية لدى الدولة المصرية

أوضح عصام شيحة في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يوجد إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لحل ازمه الحبس الاحتياطي والافراج عن كل من لم تلوثت يده بدماء المصرين او التحريض علي الدوله المصريه.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أتمنى إنهاء أزمة الحبس الإحتياطي في أسرع وقت، وأن تتضمن قوائم المفرج عنهم كل من تنطبق عليهم الشروط.

إعادة تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى

ولفت شيحة، إلى أنه جرى إعادة تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، مشيرا إلى أنه فى إطار قرارات الإفراج والعفو الرئاسي، تتوافق مع إعادة تشكيل اللجنة في إصلاح التشريعات، والمجتمع المدني يساهم بشكل من خلال تدريبهم وتدريب أسرهم على التعامل معهم.