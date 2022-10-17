مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر السيسي على الجهود الحثيثة بملف العفو الرئاسي

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، الاجتماع الحادي عشر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم؛ استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بالحوار، ومناقشة جداول أعمال الفترة المقبلة.

ووجّه مجلس أمناء الحوار الوطني، وفقا لبيان صادر عنه، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالي الإفراجات خلال الفترة الماضية.

مجلس الأمناء يستعرض الأسماء المرشحة للمشاركة في الحوار الوطني

واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.

كما استعرض المجلس، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها.

وقرر مجلس الأمناء، استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطط العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي أعلن عنه الاجتماع قبل الأخير.