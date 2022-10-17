رئيس حزب العدل: قرارات العفو الرئاسي تهيئ الأجواء لحوار وطني مختلف

قدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الشكر لكل من ساهم في ملف الإفراج عن المحبوسين سواء من الأحزاب أو النيابة العامة والجهات الأمنية بمختلف أطرافها، مشيرا إلى أن خروج عدد كبير من المحبوسين جاء نتاج مجهودات كبرى، «نرى المجهودات خلال الشهور الأخيرة».

إمام: ننطلق حاليا نحو الحوار الوطني لرسم خارطة طريق مستقبلية

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على قناة «DMC»، أن ملف الإفراج عن المحبوسين يعد غلقا لصفحة من الفترات الاستثنائية التي شهدتها مصر والتي تطلبت إجراءات استثنائية في وقت ما، وحاليا ننطلق نحو الحوار الوطني لرسم خارطة طريق مستقبلية.

إمام: نعمل على تهيئة الأجواء لحوار وطني مختلف

واستطرد: «نعمل حاليا على تهيئة الأجواء لحوار وطني مختلف، وجزء كبير جدا من تهيئة الأجواء دي هو التحقق والإفراج عن كل من لم تتورط يده في أعمال عنف أو ارتباطات بالجماعات الإرهابية المتطرفة خلال السنوات الماضية».

وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بتدقيق كبير قبيل الإفراج عن المحبوسين في السجون، «نتمنى إنه ييجي الوقت القريب وننهي ذلك الملف برمته وإخراج كل الأسماء المتفق على أنها لم تتورط في أعمال عنف، ويخرج الحوار الوطني بتعديلات على عدد من القوانين كقوانين الإجراءات الجنائية بما يسمح بغلق هذا الملف».

وتابع: «قمة نجاحنا في هذا الملف هو إننا منبقاش محتاجين لجنة عفو أصلا، وده هيحدث مع بدء الحوار الوطني مع كل الأطراف، والذي سيخرج بتوصيات على رأسها تعديل في قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإغلاق هذا الملف بشكل كامل».