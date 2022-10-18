جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب في قصر رشوان بالفيوم

صدمة أصابت مزارعي قرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بعدما عثروا على جثة شاب مذبوحاً ومغطى بالحشائش وسط الأراضي الزراعية الخاصة بهم، حيث تعثر أحدهم في شيء أسفله مغطى بالحشائش، فأزاح تلك الحشائ، وتفاجأ بجثة الشاب مذبوحاً فتعالت صيحاته.

وفور سماع صيحات جارهم، هرع عشرات المزارعين إليه ليتفاجأوا بالجثة، وسط صدمة الجميع، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة واتخاذ اللازم حولها.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية قصر رشوان بنطاق المركز، يفيد عثورهم على جثة شاب مذبوحاً ومغطى بحزمة من الحشائش وسط الأراضي الزراعية.

كردون أمني حول الجثة

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية، بقيادة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، مذبوحاً ومغطى بالحشائش في منطقة المسلات بنطاق قرية قصر رشوان.

نقل الجثة إلى المشرحة

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف من مرفق محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وذلك عقب الانتهاء من معاينة الجثة ومسرح الجريمة ورفع الآثار الموجودة به.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما فيها من إصابات وتحديد وقت الوفاة.

جهود مكثفة لحل لغز الواقعة

ويكثف ضباط مركز شرطة طامية من جهودهم لحل لغز العثور على جثة الشاب، وتحديد هوية القاتل، وسبب القتل بتلك الطريقة البشعة.

الإعدام في انتظار القاتل

وبحسب هشام الدوح، عضو مجلس نقابة المحامين بالفيوم، فإنّ الجاني تنتظره عقوبة الإعدام، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات.