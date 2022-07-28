حركة تنقلات محدودة في مديرية أمن الفيوم.. تجديد ثقة وإحالة للتقاعد

شهدت مديرية أمن الفيوم، حركة تنقلات محدودة، بسبب حركة الداخلية العامة التي تضمنت نقل بعض القيادات إلى خارج المحافظة، كما تضمنت بعض القيادات من محافظات أخرى إلى مديرية أمن الفيوم، بينما جرى تجديد الثقة في اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ليظل مديراً لأمن الفيوم للعام الثاني على التوالي، نظراً لجهوده الأمنية في حفظ الأمن بالمحافظة، وإحكام السيطرة الأمنية، والقضاء على الجريمة بشتى صورها.

بالأسماء حركة تنقلات الداخلية

شملت حركة التنقلات، تعيين اللواء حسام السيد مدير مباحث مديرية أمن الفيوم، واللواء أحمد الشمندي حكمداراً للفيوم، واللواء محمد فوزي مساعد مدير أمن الفيوم، وترقية اللواء محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية لمنصب مساعد مدير أمن بني سويف، وتعيين اللواء ياسر صلاح مديراً لمباحث السياحة والآثار بالفيوم، والعميد وليد تاج مديراً لمصلحة الأحوال المدنية بالفيوم.

باقي حركة تنقلات الضباط

كما شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية، ترقية اللواء خالد حسن من مأمور مركز أبشواي إلى مساعد لمدير أمن بني سويف، والعميد أمير السحلي من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، لمصلحة الأحوال المدنية، فيما جرى إحالة كل من اللواء علي أيوب واللواء مروان مازن للتقاعد، كما تم ترقية مقدم أحمد محمد سيف مأمور لأحد الأقسام الشرطية، ونقل العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمور قسم شرطة سنورس إلى شؤون الأفراد بالوزارة، والعقيد محمد بهي مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة إلى مديرية أمن الجيزة.

حركة تنقلات قيادات المرور

وجرى ترقية العميد طه عبد التواب مفتشاً لمرور بني سويف، كما جرى نقل العقيد محمود الخولي من مرور بني سويف إلى مدير إدارة مرور الفيوم، مع بقاء العقيد محمد رضوان وكيلاً لمرور الفيوم.

حركة تنقلات الضباط الداخلية

وينتظر الجميع إعلان الحركة الداخلية لمديرية أمن الفيوم، وتنقلات الضباط داخل الأقسام الشرطية بنطاق المحافظة، بعد تصعيد وترقية عدة ضباط ونقلهم إلى خارج المحافظة.