هل يحل الغاز المصري بديلا عن الروسي في أوروبا؟.. رئيس «مستثمري الغاز» يوضح

أشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، بالقيادة السياسية المصرية التي وصفها بأنها «ذكية وواعية» واستطاعت استغلال إمكانيات مصر لتحقيق دخل قومي، لافتًا إلى أن أوروبا في أزمة كبيرة لعدم توفير الغاز الروسي مع ارتفاع أسعار الغاز والتي وصلت لأسعار عالية.

نستطيع تصدير غاز مسال لأوروبا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أننا نستطيع تصدير الغاز المسال لأوروبا بكميات، لافتًا إلى أنه يجب توفير الغاز بزيادة الإنتاج أو بتوفير الاستهلاك المحلي لتوفير كمية لتصديرها لزيادة الدخل القومي، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج ستستغرق بعض الوقت، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء.

ونفى رئيس جمعية مستثمري الغاز ما تردد عن أن إحدى ستصدر الغاز لأوروبا، قائلا «بيضحكوا على أنفسهم»، نظرًا لمعرفة أوروبا مصدر هذا الغاز وأن أوروبا لن تقبل بهذا الطرح، وأن هذه الدولة ليس لديها بنية تحتية تمكنها للتصدير لأوروبا وأن إمكانيات خطوطها وسفن الشحن غير كافية للتصدير لأوروبا وأنها ستستغرق وقتا طويلا لحين تنفيذ بنية تحتية تسمح بذلك.