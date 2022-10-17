ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي لأعلى مستوى له في أغسطس الماضي

قال تقرير صادر عن منتدى الطاقة الدولي، إن الطلب على الغاز الطبيعي وصل عند أعلى مستوى له في 5 سنوات، وبلغ 101% من مستويات العام الماضي.

وأضاف أن إنتاج الغاز بلغ 97% من مستويات 2021، وزاد إنتاج الغاز الروسي للمرة الأولى منذ مارس في أغسطس، لكنه لا يزال عند أدنى مستوى موسمي في 5 سنوات.

وأشار إلى أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بلغ أدنى مستوياته الموسمية في 5 سنوات في أغسطس، كما زاد الوارد من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع مخزون الغاز بمقدار 12.2 مليار متر مكعب

وأوضحت أن مخزونات الغاز ارتفعت بمقدار 12.2 مليار متر مكعب لتصل إلى 81% ممتلئة بنهاية أغسطس، كما زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بمقدار 1.2 مليار متر مكعب في أغسطس حيث ارتفعت صادرات النرويج إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق وظلت التدفقات قوية من الولايات المتحدة وأستراليا.

وارتفع إجمالي مخزونات الغاز بمقدار 18.5 مليار متر مكعب على أساس شهري في أغسطس لكنها لا تزال أقل بمقدار 13.3 مليار متر مكعب من متوسط ​​5 سنوات.

انتعاش الطلب العالمي في أغسطس

وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على النفط انتعش في أغسطس، إذ قفز بأكثر من 2.0 مليون برميل في اليوم، بعد انخفاضه في غير موسمه في يوليو، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.