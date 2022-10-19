حسني عبدربه يعلق على مواجهة الأهلي في افتتاحية الدوري: هناك تفاؤل بين الجميع

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن طموحات النادي خلال الموسم الجديد وقبل مواجهة الأهلي اليوم في افتتاحية الدوري.

وقال «عبدربه» خلال ظهوره بقناة أون تايم سبورت: «في تفاؤل بين الجميع، جماهير ولاعبين وإدارة وجهاز فني، أتمنى الجهد اللي اتعمل من الإدارة يتكلل بالنجاح، وفي تغيير جلد في الإسماعيلي، ولكنها خبرات كبيرة جدًا ومحدش هيحس بالفرق».

وتابع: «أتمنى الإسماعيلي يرجع للمنافسة بالشكل اللي إحنا عايزينه، ولكن أتمنى محدش يستعجل عشان منضغطش على اللاعبين بزيادة، عايزين الإسماعيلي في مكانة كويسة هذا الموسم، ومش هيرجع إلا بمنظومة إدارية ومنظومة جماهيرية، وأتمنى ألا أفقد هذه الجماهير في أي مباراة»، تابع باقي التصريحات من هنا.