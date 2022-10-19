مصدر: كهربا يدفع غرامة الزمالك خلال أسبوع ويقترب من خوض السوبر المصري

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن أن الأخير استقر بعد الاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء على إرسال غرامة نادي الزمالك في غضون أسبوع لإنهاء الأزمة رسميا، ليكون متاحا أمام السويسري مارسيل ويقترب من خوض السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كهربا عنده عزيمة كبيرة لبدء الموسم مع النادي الأهلي، وعدم التواجد في منتصفه، أو بعد خوض الفريق عدة مباريات، من أجل الانسجام مع الفريق والمدرب، والمنافسة على التواجد بالتشكيل، ليكون من العناصر الأساسية، ولذلك يرفض المماطلة في دفعها، لعلمه بفوائد عدم الدفع في موعدها المحدد من قبل المحكمة الرياضية (كاس)».

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