بيرسي تاو مفاجأة كولر للزمالك في السوبر بالإمارات

بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، في إنهاء إجراءات سفر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، للسفر إلى الإمارات، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي، أمام فريق الزمالك، المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنَّ الجهاز الإداري بدأ في إنهاء تأشيرة سفر اللاعب الجنوب أفريقي، إلى الإمارات، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي ضربته في الفترة الماضية.

وأكّد المصدر أنَّ بيرسي تاو جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد ما يمنع اللاعب من الظهور في انطلاقة الدوري مع المارد الأحمر.

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