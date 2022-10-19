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التضخم في المملكة المتحدة يتجاوز أعلى معدلاته في 40 عاما.. كم وصلت نسبته؟

كتب:

محمد الدعدع
09:23 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 10.1% في سبتمبر 2022 من 9.9% في أغسطس الماضي، وعاد إلى أعلى مستوى في 40 عامًا في يوليو متجاوزًا توقعات السوق عند 10%.

الزيوت والدهون ومنتجات الألبان

جاءت أكبر مساهمة في الزيادة من المواد الغذائية (14.8% مقابل 13.4% في أغسطس)، وتحديداً الزيوت والدهون ومنتجات الألبان، ونمت تكاليف المستهلك أيضًا بشكل حاد للإسكان والمرافق (20.2% مقابل 20%)، وسط ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود المنزلي.

تباطؤ ارتفاع أسعار الوقود

وأدى تباطؤ ارتفاع أسعار الوقود إلى هدوء التضخم في قطاع النقل (10.6% مقابل 12% في أغسطس)، وارتفع المعدل الأساسي السنوي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى مستوى قياسي بلغ 6.5% مقارنة بالتوقعات البالغة 6.4% على أساس شهري.

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.64% من عام 1989 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.10% في يوليو من عام 2022 وأدنى مستوى قياسي بلغ -0.10% في أبريل من عام 2015.

توقعات بارتفاع التضخم

من المتوقع أن يصل معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 11.10% بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتجه معدل التضخم في المملكة المتحدة نحو 6.40% في عام 2023 و 3.50% في عام 2024.

فئات القياس

يضم مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة فئات النقل (16% من الوزن الإجمالي) والترفيه والثقافة 15%، الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 13%؛ المطاعم والفنادق بنسبة 12% والأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10%، ويتضمن المؤشر أيضًا: سلع وخدمات متنوعة 9% الملابس والأحذية 7%؛ الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة 6%، المشروبات الكحولية والتبغ؛ تمثل الصحة والاتصالات والتعليم 11% المتبقية من الوزن الإجمالي.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.