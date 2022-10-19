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بايدن: سنفرج عن 15 مليون برميل نفط غدا.. التضخم العالمي سيؤدي لمشكلات

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عمرو حسني
12:22 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
بايدن

بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتم الإفراج اليوم الأربعاء عن 10 إلى 15 مليون برميل من النفط الاحتياطي بعد أسبوعين فقط من إعلان تحالف أوبك بلس خفض الضخ اليومي لبراميل النفط.

غير قلق بشأن الدولار الأمريكي

وأضاف بايدن، في تصريحات عاجلة نقلتها قناة العربية السعودية، أنه غير قلق بشأن قوة الدولار، متابعا: «أنا قلق بشأن بقية العالم.. فاقتصادنا قوي مثل الجحيم، إنه التضخم العالمي وهو ما ‏يؤدي إلى مشكلات».

مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

وتشهد العواصم الأوروبية اشتباكات ومظاهرات قوية لرفض ارتفاع أسعار النفط عقب انقطاع الإمدادات الروسية لأوروبا عبر خطوط نورد ستريم 1 ونورد ستريم  2، ما دفع الدول الأوروبية للتعاقد مع دول خليجية ومن شمال إفريقيا من أجل الحصول على غاز ونفط.

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بقلم عمرو حسني