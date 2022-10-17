التضخم في نيجيريا يسجل أعلى مستوى له منذ 17 عاما

تسارع معدل التضخم السنوي في نيجيريا للشهر الثامن على التوالي إلى 20.77% في سبتمبر 2022، إذ وصلت أعلى قراءة منذ سبتمبر 2005 إلى 20.52% في الشهر السابق، حتى بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في الآونة الأخيرة، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقص المستمر في الدولار، ما يترتب على ذلك من انخفاض في قيمة العملة.

ووفقا لما أعلنه موقع tradingeconomics، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر السابع على التوالي إلى 23.34%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2005 وسط اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الفيضانات الأخيرة وارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف العملة.

تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي

تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر السادس على التوالي إلى 17.6% في سبتمبر، وهو أعلى معدل منذ يناير 2017 من 17.2% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.36%، أقلها في عشرة أشهر، بعد ارتفاعها بنسبة 1.77% في الشهر السابق.

وتعرضت نيجيريا إلى فيضانات كبيرة مؤخرا أدت إلى وفاة 500 شخص، فيما غمرت المياه نحو 90 ألف منزل، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود، إذ اجتاحت هذه الفيضانات 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36، وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

مخاطر متزايدة من التعثر في الوفاء بالديون

يواجه الاقتصاد النيجيري مخاطر متزايدة من التعثر في الوفاء بالديون السيادية، إذ تعتبر هذه الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، وانضمت إلى قائمة متزايدة من الدول التي تكافح للتعامل مع الديون الخانقة، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتكاليف خدمة الديون المرتفعة وفقا لـ «بلومبرج».