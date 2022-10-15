بلومبرج: البريطانيون يواجهون التضخم بالأغذية المجمدة

بدأ المواطنون في بريطانيا اعتماد استراتيجية جديدة في محاولة لإطالة أمد مواد البقالة الأسبوعية لديهم، من خلال التحول إلى السلع التي تدوم طويلا، حيث أقبل متسوقو سلسلة متاجر التجزئة «تيسكو» في الآونة الأخيرة على شراء المزيد من الخضروات والأسماك والبيتزا المجمدة، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأضافت بلومبرج في تقرير نشرته اليوم، السبت، على موقعها الإلكتروني: «كما انصرف البعض في أكبر متاجر للبقالة في المملكة المتحدة عن شراء فطائر البيتزا الطازجة، إلى البيتزا الجافة، وعن الشوربة المبردة إلى المعلبة، ولوحظ نفس الاتجاه في سلسلة متاجر سينسبري وايسلند فودز».

بلومبرج: الميزانيات في بريطانيا تعاني بشدة في الوقت الحالي

وتابعت الوكالة: «المستهلكون أجبروا في مواجهة ارتفاع فواتير مواد البقالة والطاقة إلى التحول إلى عناصر يمكن أن تكون أرخص سعرا، وأقل إهدارا، حيث يبحثون عن عروض الخصومات، والعلامات التجارية الخاصة بكل متجر، بدلا من العلامات التجارية الشهيرة».

من جانبه قال ريتشارد ووكر، المدير العام في «ايسلند فودز» قوله في مقابلة مع الوكالة: «الناس يعون القيمة، الأغذية المجمدة أرخص سعرا وهناك إهدار أقل، كما أن الميزانيات تعاني بشدة في الوقت الحالي».

زيادة حجم مبيعات الأغذية المجمدة بنسبة 10 %

كما زاد حجم مبيعات الأغذية المجمدة بنسبة 10 % مقارنة بعام 2021 المنصرم، حيث تظهر الخضروات المجمدة والفطائر واللحوم، مما يتجاوز 6 % في مبيعات الخضروات الطازجة.

واختتمت بلومبرج تقريرها: «يكافح المستهلكون في بريطانيا في مواجهة أعلى معدل تضخم تشهده بلادهم منذ عقود، وقد وصل حجم التضخم في أسعار مواد البقالة إلى حوالي 14 في المئة في وقت سابق الشهر الجاري، بحسب كانتار، وهو أعلى معدل منذ بدء رصد البيانات في عام 2008».