روسيا تحبط محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية

قالت سلطات مدينة زابوريجيا الموالية لروسيا، إنَّه تمّ إحباط محاولة أوكرانية للسيطرة على المحطة النووية، منوهة إلى أنَّ القوات الأوكرانية قصفت محيط المحطة النووية بصواريخ «هيمارس».

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عن فلاديمير روجوف، أحد القادة الذين نصبهم الروس في محطة زابوريجيا النووية، «غادرت مجموعة كبيرة من زوارق الإنزال الليلة الماضية المنطقة الجنوبية من مدينة زابوريجيا واتجاهات أخرى، مكتظة بمسلحي قوات العمليات الخاصة وتم صد محاولة الهبوط».

لا خطط لإخلاء مستوطنة إنيرهودار

وقال «روجوف» لوكالة الأنباء إنَّ 30 زورقًا شاركت في محاولة الإنزال لكن الوضع تحت السيطرة، ولا توجد خطط لإخلاء مستوطنة إنيرهودار الملحقة بـ بزابوريجيا بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية

وسيطرت القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا منذ الأيام الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بإطلاق النار على محطة الطاقة والمخاطرة بوقوع حادث نووي.

وتعثرت محاولات إعلان المنطقة منطقة منزوعة السلاح لأسباب تتعلق بالسلامة النووية.