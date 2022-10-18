الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على روسيا

ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها قبل قليل، نقلته قناة «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل، أن واشنطن لديها عدد من الأدوات، لمواصلة إخضاع كل من إيران وروسيا للمساءلة.

النظر للتحالف الروسي الإيراني على أنه تهديد محتمل

أضافت الخارجية الأمريكية: «يجب على العالم أن ينظر إلى تحالف روسيا مع إيران على أنه تهديد محتمل، وستواصل واشنطن اتخاذ خطوات عملية وصارمة لتقييد بيع الطائرات المسيرة».

طلب تعبئة جزئية في سبتمبر الماضي

وأعلنت روسيا الاتحادية، طلب التعبئة العامة في 21 سبتمبر الماضي، لضم 300 ألف مقاتل روسي بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب، في ظل أزمة روسية أوكرانية، بدأت منذ نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانية، رغبتها الانفصال عن كييف لصالح الانضمام إلى روسيا، التي جهزت معداتها العسكرية، وبدأت الحفاظ على هذه الأقاليم.

قصف قوي متبادل في آخر أسبوع

وشهدت روسيا وأوكرانيا قصفا عنيفا متبادلا الأسبوع الماضي، بدأ بقصف أوكرانيا لجسر القرم، الذي تعتمد عليه موسكو في نقل أسلحتها، وردت روسيا بقصف في العاصمة كييف وأصابت مدنيين.