روسيا تعلن قصف محطة اتصالات فضائية بأوكرانيا

قال جنرال الجيش الروسي سيرغي سوروفيكين، إن جيش بلاده لا يسعى لتقدم سريع في أوكرانيا ولكن الهدف تقليل وقوع ضحايا مدنيين، لافتا إلى أن كييف تحشد احتياطاتها على خط المواجهة.

تدمير محطة اتصالات فضائية

وأضاف جنرال الجيش الروسي، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية: «الوضع في مناطق عملياتنا متوتر»، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها قبل قليل، تدمير محطة الاتصالات الفضائية التابعة لأوكرانيا بأوديسا.

ومن جهتها، ذكرت واشنطن أن إرسال روسيا قاذفتي صواريخ فوق المحيط الهادئ يعد عملا عدائيا، إذ اعترضت أمريكا طائرات F16 أمريكية قرب ولاية الآسكا، فيما أشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن تقديم إيران صواريخ أرض – أرض لروسيا حتى هذه الحظة.

قصف قوي متبادل في آخر أسبوع

وشهدت روسيا وأوكرانيا قصفا عنيفا متبادلا الأسبوع الماضي بدأ بقصف أوكرانيا لجسر القرم الذي تعتمد عليه موسكو في نقل أسلحتها إلى كييف، وردت روسيا بقصف في العاصمة الأوكرانية وأصابت مدنيين.