قصواء الخلالي: الملف الاقتصادي على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هذه الفترة تشهد أوج اهتمام الدولة بالملف الاقتصادي، إذ أن هذا الملف، على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حيث الاهتمام بجذب الاستثمارات، وحل كل ما يتعلق بالمستثمر المصري والمصنع المصري والعامل المصري.

البحث عن بدائل اقتصادية

أضافت «الخلالي»، في حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن الماكينة العالمية تتجه إلى البدائل الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، والبحث عن مخرجات للمشهد الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل وفدا من رجال الأعمال، وأكد استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين، بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة، بهدف دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والبترول والتخطيط، والمسؤولين في الملفات المختلفة المعنية بهذا الأمر.

استقبال الرئيس السيسي وفد من رجال الأعمال

وتابعت الإعلامية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من قطاعات صناعية، مشددًا على أن ملف الصناعة هو الأهم، والأكثر حيازة للاهتمام، وعلى رأس أولويات هذه الفترة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح، خلال استقباله وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف قطاعات الصناعة، بأن الدولة المصرية تدعم رجال الأعمال وتثق فيهم وتشجعهم، مستطردًا: «لأننا في مركب واحدة وعاوزين نحقق التوازن في الطرح، ميكونش الموضوع كله تحديات ومشاكل لكن يكون فيه أفكار».