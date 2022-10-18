«الصناعات الكيماوية»: لقاء السيسي بالمستثمرين يعزز شراكة الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيمياوية في اتحاد الصناعات، إنّ لقاء رجال الاعمال مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان مهما جدا، لأنه يمثل رسالة قوية جدا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وهو ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية جدا.

وأضاف «الجبلي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن الرئيس السيسي شرح الموقف الحالي، وأكد على عدة نقاط من أهمها زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية وإحلال الواردات وإقامة مصانع في هذا الشأن، وضرب أمثلة بعدة صناعات، منها صناعة الكبّاسات.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الحكومة ستشجع القطاع الخاص وتشاركه في إقامة العديد من الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية، لتفادي المشاكل التي حدثت خلال جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، بحيث تكون سلاسل الإمداد جيدة لمصر.

وأشار، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية المؤتمر والنتائج التي سيخرج بها، وسيكون حاضرا فيه، وسيقدم كل قطاع صناعي رؤيته، وستكون هذه الرؤى جزءً من الحل المطلوب.

المساندة التصديرية

وأكد «الجبلي»، أن القطاع الخاص سيمثل نحو 65% من الاستثمارات في المجالات الصناعية التي تطرق لها الرئيس.

وأشار إلى أن عددا من الحاضرين من قبل القطاع الخاص أبدوا وجهة نظرهم في المساندة التصديرية، وأهمية الحصول عليها في فترة زمنية قليلة، ورؤية الصناعة في المؤتمر الاقتصادي.

الرئيس السيسي شدد على أهمية المؤتمر الاقتصادي

وتابع رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية المؤتمر الاقتصادي، والذي سيكون حوارا متبادلا وليس طرحا لوجهة نظر الدولة فقط، حيث وجه بأن يتعاون الجميع للتغلب على الظروف التي يمر العالم بها حاليا، ومن ثم فإن القطاع الخاص سيقدم رؤيته خلال المؤتمر الاقتصادي ويتم مناقشتها مع الحكومة: «لن نكون مستمعين في المؤتمر الاقتصادي، وسيكون لنا دور فعال».