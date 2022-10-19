لص يطعن فتاة داخل شركة في حدائق القبة.. «منعته من السرقة»

بعد أسابيع من ترك العمل في شركته، تخفى شاب وتسلل إلى مقر الشركة بحدائق القبة، ظنًا منه أنها خالية من الموظفين، لكنه فوجئ بوجود زميلته في العمل، وعندما شاهدته منعته من دخول الشركة عندما استشعرت مخططه الإجرامي لكن الشاب لم يرتدع، وأخرج من ملابسه سكينًا، وطعن الفتاة وسقطت على الأرض غارقة في دمائها، وماتت على إثر إصابتها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي قصة الفتاة، ولقبوها بفتاة الساحل، نسبة إلى مكان إقامتها غي منطقة الساحل بروض الفرح، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم.

تجديد حبس المتهم بقتل فتاة الساحل

جريمة مقتل فتاة الساحل غدرًا الإسبوع الماضي، شهدت تطورات جديدة من قبل جهات التحقيق، التي جددت حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبحسب تحقيقات النيابة العام، اعترف المتهم بتفاصيل جريمته انتقامًا من الفتاة التي منعته من السرقة، وأنه كان يعلم بوجود مبالغ مالية داخل الشركة بحكم طبيعة عمله السابقة بها، وأنه ترك العمل فيها قبل أسابيع من تنفيذ الجريمة.

فتاة الساحل احبطت جريمة السرقة

وقال المتهم بقتل فتاة الساحل في تحقيقات النيابة العامة، إنّه طلب من المجني عليها «نورا» تركه ليسرق مبلغ مالي من الشركة تعويضًا عن خدمته فيها عدة سنوات، لكنها رفضت وهددته بإبلاغ الشرطة، فأنقض المتهم عليها وطعنها بالسكين عدة مرات، ولفظت أنفاسها في الحال، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

قانوني يشرح عقوبة المتهم بقتل فتاة الساحل

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، إننا بصدد جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار، وأن الجريمة مقترنة بالسرقة بحسب ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، التي أقامت أدلة الاتهام عن طريق استنادها لشهود العيان وكاميرات المراقبة، التي وثقت الجريمة منذ دخول المتهم إلى مقر الشركة، وطعنه للمجني عليه حتى هروبه.

وأضاف الخبير القانوني، أنّ عقوبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات هي الإعدام شنقًا، لأن المتهم ارتكب جريمتي القتل العمد مع سبق الاصرار والسرقة بالإكراه.