القصة الكاملة في جريمة قتل «جزرة» بالهرم.. تحرش وعتاب وطعنة بالقلب

رسالة عتاب وجهها شاب في بداية العقد الرابع من عمره إلى جاره «عيب عليك تعاكس أختي في الرايحة والجاية»، سرعان ما تحول العتاب بين الشابين إلى مشادة كلامية تعالت خلالها الأصوات أمام منزل المتهم في منطقة نزلة السمان في الهرم ويستمر دقائق وينتهي الأمر بطعنة في القلب استقرت في جسد الشاب «أحمد» الشهير بـ«جزرة» فسقط على الأرض مضرحًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الهرم.

عتاب وتحرش وقتل

10 دقائق كانت هي مدة المشاجرة التي جمعت جزرة وجاره ، بحسب مصادر أمنية شرحت تفاصيل الحادث أن المجني عليه عاد من عمله خيالًا في منطقة الأهرامات السياحية فوجد مشادة كلامية بين شقيقته ونجلها من جانب، وجاره من جانب آخر بسبب تحرش الأخير بشقيقته، فنزل الشاب من على حصانه وقال لجاره «أنت مش راجل عشان تعاكس جارتك» وبعدها تحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم السكين وقتل شقيق السيدة بطعنة نافذة استقرت في قلبه.

طعنة في القلب

أفادت تحريات المباحث أن المتهم بقتل جاره في الهرم مسجل خطر وأنه أسرع داخل منزل وأمسك بالسكين وغرسها في صدر جاره وقت وصلة العتاب التي جمعتهما، وتمكنت المباحث بعدها من القبض على المتهم قبل محاولته الهروب من المنطقة وعثر بحوزته على السكين المستخدم في الجريمة فتم اقتياده إلى قسم شرطة الهرم وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.

المتهم بقتل جاره في الهرم: كنت بهزر مع أخته

«كنت بهزر معها بس الموضوع قلب بجد» تلك الكلمات برر بها المتهم خلال جلسة تحقيق جديدة معه ظهر أمس واقعة التحرش بجارته وهي شقيقة المجني عليه، وأنه كان يتحدث معها بشكل طبيعي لكنها فوجئ بها توبخه وتصرخ فيه بقولها «أنت بتتحرش أنت بتعاكسني» وبعدها حضر نجلها في العقد الثاني وحاول الاشباك معه وخلال حديثهما حضر شقيق السيدة وحاول ضربه عندها أمسك المتهم السكين وقتل المجني عليه.

«كنت بهوش بس السكين جات في قلبه» بهذه الكلمات واصل المتهم حديثه أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وأعادته الشرطة إلى محبسه بعد الانتهاء من تمثيل جريمته في حضور النيابة العامة ووسط إجراءات أمنية مشددة.