إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الساحل

شهد كوبري الساحل في اتجاه ماسبيرو، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري أعلى كوبري الساحل في اتجاه ماسبيرو، وبانتقال رجال الشرطة، وبإجراء الفحص تبين أنّ سيارة ميكروباص اصطدمت بالرصيف، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، ونُقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما.

ورُفعت آثار الحادث، وأعاد رجال المرور الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم التحفظ على السيارة لفحصها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.