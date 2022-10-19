العقوبة المتوقعة لسيدة استغلت أبناء شقيقيها في التسول.. قانوني يوضح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تستغل أبناء شقيقيها في أعمال التسول، واستجداء المارة في التجمع الخامس، وبمجرد إلقاء القبض اعترافت بالواقعة، وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليبقى السؤال ما هي العقوبة القانونية المنتظرة لتلك السيدة؟

المحامي بالنقض، ياسر سيد، أكد أن السيدة متهمة باستغلال الأطفال في أمور التسول، والتربح من ورائهم، وهي عقوبة نص عليها القانون، مؤكدًا أن عقوبة استغلال الأطفال في أمور التسول للتربح، وانتهاك حقوقهم، يقابلها عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

وأضاف أن قانون العقوبات حدد في المادة 291، عقوبة استغلال الأطفال بشكل عام، ونص على أنه «يحظر كل مساس بحقوق الطفل في الحماية، سواء كان بالإتجار به، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه بالتجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حقوق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون ذاته شدد عقوبة الإتجار في الأطفال، ونص على أنه «كل من اشترى طفلاً أو باعه، أو حتى عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج»، وتكون العقوبة بالسجن المشدد، بمدة تبدأ من 5 سنوات وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل لـ200 ألف جنيه.

بداية الواقعة

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا بقيام إحدى السيدات، مقيمة في محافظة الجيزة، بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبصحبتها 3 أطفال أبناء شقيقيها، وتستغلهم في أعمال التسول واستجداء المارة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، والأطفال المشار إليهم وأثناء التحقيقات اعترفت بارتكابها الواقعة.

واعترفت المتهمة أمام تحقيقات النيابة، بأنها تمارس النشاط الإجرامي المشار إليه منذ أشهر، وأنها تستغل أبناء شقيقيها في التسول بالوقوف في الطريق العام وأمام المولات التجارية، للتسول على المارة ليدفعوا نقودًا لهم، وفي نهاية كل يوم تجمع الأموال منهم، وتعطي كل واحد 50 جنيهًا، وتأخذ هي باقي المبلغ.