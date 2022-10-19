مكافأة 100 ألف جنيه للمشاركين في احتفالية التربية والتعليم ببورسعيد

نظرًا لجهودهم في تنظيم احتفالية مديرية التربية والتعليم بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بصرف مكافأة 100 ألف جنيه للمشاركين في الاحتفالية، التي كان هدفها تعليم الطلاب وتعريفهم بتاريخ مصر، والحفاظ على أراضي الوطن ومقدراته، ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا دون ممل من أجل الوطن وأبنائه.

المحافظ يشهد الاحتفالية

وشهد محافظ بورسعيد، فعاليات احتفالية مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، بذكرى المولد وانتصارات أكتوبر، بمقر المدرسة الدولية ببورسعيد، في حضور قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد "الغضبان"، بالاحتفالية وبجهود القائمين على العملية التعليمية خلال الفترة الماضية التي شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال المدارس، وأكد المحافظ أن هذه الذكرى لميلاد أشرف الخلق تثري في الوجدان معاني المحبة والمودة والتسامح، وتؤكد مباديء الرحمة، التي أرسل بها نبي الله رحمة للعالمين.

وتمنى محافظ بورسعيد، أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر، وأن يكونوا دائمًا نسيج وطني واحد يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات، مشيرًا إلى حرصه على مشاركة الطلاب الاحتفال بانتصارات أكتوبر أيضًا؛ لتعريفهم بتاريخ مصر المشرف والأبطال في خوض حرب أكتوبر المجيدة.

أهمية وعي الطلاب بتاريخ مصر

كما أكد محافظ بورسعيد أهمية وعى الطلاب بالتاريخ وتضحيات الأبطال التي سجلت بحروف من نور، ووجه رسالة للطلاب والطالبات، بمواصلة الاجتهاد والتفوق في الدراسة، ليصبحوا نماذج مشرفة تساهم في الإعمار والتنمية.