موقع وزارة التربية والتعليم.. تعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة للطلبة

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن وسيلة جديدة لتمكين أولياء الأمور من الحصول على الخدمات الإلكترونية الخاصة بجميع المدارس في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال رابط رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم، وكود خاص لكل تلميذ يسهل من خلاله على ولي الأمر متابعة نسب الحضور والغياب بالنسبة للطالب.

موقع وزارة التربية والتعليم وكود التلميذ

وفي إطار ما قامت به وزارة التربية والتعليم مؤخرا، من توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي تساعد الطالب وولي أمره، في جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والرسمية للغات على متابعة العملية الدراسية نشرت الوزارة خطوات الحصول على تلك الخدمات كالآتي:

- الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

- إدخال اسم الطالب.

- إدخال رقم المسلسل.

- إدخال كلمة السر.

- الضغط على ايقونة «تسجيل دخول».

كما قامت وزارة التربية والتعليم بتخصص موقعا إلكترونيا، بحيث يقوم أولياء الأمور والطلاب، بالحصول على الخدمات الإلكترونية من خلاله، في إطار سعي الوزارة لتطوير عملية التعليم، من خلال تخصيص الخدمات بشكل إلكتروني على هذا الرابط.

خدمات مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

ويستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن كل المدارس، كما يسهل الاطلاع على قيمة المصروفات الدراسية الحكومية والتجريبية، أو الخاصة أو التربية الخاصة أو العسكرية، أو الرياضية أو العسكرية، فضلا عن الخدمات التالية:

- طرق دفع المصروفات المدرسية أونلاين للطلاب بالخارج.

- شروط التقديم للامتحانات بالنسبة للطلاب بالخارج.

- طرق سداد المصروفات إلكترونيا للمدارس الحكومية.

- تسجيل استمارات التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية.

- متابعة إعلان أرقام الجلوس بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

- طرق التسجيل الإلكتروني الخاصة باستمارة الثانوية العامة.

- التقديم الاليكتروني للتنسيق بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي.

- الالتحاق بالمدارس الفنية والتكنولوجيا المتقدمة التي وفرتها الوزارة مؤخرا.

- تتيح البوابة تسجيل التقديم بالنسبة لامتحانات الطلاب بالخارج.

- متابعة أولياء الأمور لعمليات توزيع مناهج الطلاب خارج الجمهورية.

- متابعة إعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية.