طرق كثيرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. جهاز التنمية يوضح

قال جهاز تنمية المشروعات، إن هناك العديد من الاستفسارات التي يريد المواطنون الراغبون في إنشاء المشروعات الخاصة بهم معرفتها، وأشار إلى أنه على العملاء الراغبين في توفير مقر النشاط سواء عن طريق التأجير أو التمليك بشرط أن تغطي مده الإيجار فتره القرض المطلوب.

وأضافت أنه بالنسبة للتجهيزات تمول الجهة المشروع من (آلات ومعدات - رأس مال عامل - إنشاءات ومباني داخليه وتجهيزات)، بحيث تحدد الجهة نسبة معينة وفقاً لسياستها الائتمانية وبشرط اقتران تمويل تجهيزات المكان بتمويل رأس المال أو الآلات والمعدات أو كليهما.​​

وأوضح الجهاز أنه يوفر حزم تمويلية متنوعة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة بطرق سداد وتسهيلات مختلفة؛ لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبين في إقامة وتنفيذ مشروعات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أنه يوجد العديد من الطرق لتمويل المشروعات الصغيرة والتي تتلخص في الآتي:

مؤسسات التمويل والأسهم والشراكة طرق لتمويل المشروعات

1- الاقتراض من البنوك:

يعد تمويل المشروعات الصغيرة من البنوك من أفضل مصادر التمويل، لكن قد يكون هناك مشكلة للبعض، وهي أن بعض البنوك تحتاج إلى تقديم ضمانات مثل: رهن عقاري أو تجاري، والبعض يطلب عملًا تجاريًا لمدة زمنية معينة؛ لإظهار علامات النجاح قبل إقراض المال؛ ليتأكد من الحصول على عائد مالي من استثمارات المشروع.

2- التمويل من مؤسسات التمويل:

قد تكون هذه الطريقة المفضلة عند أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث يقل فيها طلب الحصول على ضمانات وأعمال تجارية معدة مسبقًا، وهذه المؤسسات إما أن تكون مدعومة من جهات حكومية أو قد تكون ملكيات خاصة، حيث تقدم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة.

3- التمويل من الموردين وبائعي التجزئة:

وهي من أسهل طرق تمويل المشروعات الصغيرة مثل: الاقتراض المالي من بائعين التجزئة من خلال مؤسسات التمويل أو الاقتراض على شكل معدات أو منتوجات معينة.

4- طرق أخرى:

تمويل المشروعات الصغيرة شائع ومعروف للبعض ومنها غير معروف ومبتكر حديثًا منها، تقديم الحصص والأسهم مقابل رأس المال وهي أنواع، مثل إدخال شريك يقدم التمويل المالي المناسب ويأخذ نسبة أرباح معينة، أو جمع التبرعات لتمويل المشروعات الصغيرة خاصة الخيرية، والمسابقات المعدة للمشاريع الصغيرة من جهات معينة، ليتم تمويل المشروع الفائز.