أستاذ تمويل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في إصلاح الاقتصاد وتوفير وظائف

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشروعات الكبرى لا يمكن أن تبدأ دون «الصغيرة والمتوسطة»، إذ تحصل منها على احتياجاتها الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد نظيرتها الكبيرة في التشغيل وتحقيق النجاح، لأنه إذا ماجرى أخذ مخرجاتها أو المنتجات التي تنتجها فإن هذا الأمر يساعد المشروعات الصغيرة على النمو ويزداد حجم نشاطها في السوق.

ضرورة التكامل بين المشروعات الصغيرة والكبرى

وتابع: «يجب أن يكون هناك تكامل بين الجانبين، وأن تحقق الحكومة هذا الأمر على أرض الواقع، بألا يجرى إنشاء مجمعات صناعية إلا حول المشروعات الكبرى»، مشددًا على أن الدولة تضطلع بمجهود كبير في أكثر من ناحية مثل إنشاء المجمعات الصناعية في معظم محافظات مصر.

وأضاف أن المجمعات الصناعية مرفقة ومكتملة، بالإضافة إلى إنهاء التراخيص، وبالتالي فإنها تريد تكون متاحة لكل من يريد أن يعمل، كما أن الحكومة توفر برامج تدريبية.

مراكز خدمة المستثمرين

وأشاد، بمراكز خدمة المستثمرين الموجودة في معظم المحافظات، إذ تلعب دورا مهما في هذا الإطار، وهناك عناصر تساعد كثيرا فيما يتعلق بانتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين فرص العمل، موضحًا أن تكلفة التمويل مرتفعة نسبيا على المستويين المحلي والدولي، لكن الدولة المصرية تدعم قطاع الصناعة من خلال مبادرة خصصها البنك المركزي، من حيث إمداد المصانع ورجال الأعمال بتمويلات منخفضة التكلفة.