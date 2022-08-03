«جهاز المشروعات» يُغير حياة «إبراهيم ونصر الله وعبدالرزاق».. تمويل وتسويق

يعمل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة منذ صدور قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية في عام 2021، على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من كافة المزايا التي يتيحها القانون الجديد، أبرزها إمكانية تمويل مشروعاتهم والحصول على معاملة ضريبية مُبسطة وخدمات فنية متنوعة تتضمن التدريب والتسويق، ما يسمح لمشروعاتهم بالاستمرار والتوسع والاندماج في المنظومة الرسمية للدولة.

توفيق أوضاع 7 آلاف مشروع

ونجح الجهاز منذ صدور القانون في توفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع بمختلف المحافظات وجاري العمل على توفيق أوضاع الآلاف من المشروعات سواء الممولة من الجهاز أو من جهات أخرى.

«علاء إبراهيم»، صاحب مشروع تجارة زيوت وفلاتر سيارات يقيم بمحافظة القليوبية أكد أنه تقدم مطلع العام الجاري لفرع الجهاز بالمحافظة لتوفيق أوضاع مشروعه: «كنت أعمل بشكل غير رسمي منذ 2019 وحصلت على الرخصة المؤقتة في أيام قليلة وأتمتع الآن بإعفاء ضريبي مدته 5 سنوات، وبعد توفيق أوضاعي بنحو شهرين حصلت على أول تمويل من جهاز تنمية المشروعات بقيمة 250 ألف جنيه واستفدت من هذا التمويل في شراء المواد والمعدات اللازمة للتوسع في مشروعي وتطويره».

الاندماج في القطاع الرسمي

وأوضح هاني نصر الله، يعمل في صناعة وتجارة الديكورات والانتيكات منذ 19 عامًا، أنه قرر توفيق أوضاع مشروعه القائم على صناعة «الأباجورات النحاسية والتحف»، في العام الذي أعقب صدور قانون تنمية المشروعات.

وأضاف «نصر الله»: «توفيق أوضاع مشروعي حقق لي الاندماج بالقطاع الرسمي لتتكشف أمامي آفاقًا وفرص استثمارية عده ساعدتني على النمو والنهوض بمشروعي».

دعم أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم

ووصف خطوة توفيق الأوضاع بأنها غاية في البساطة وأرجع السبب في ذلك إلى دعم جهاز تنمية المشروعات لجميع أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم: «موظف الشباك الواحد عند استخراجي للرخصة كان حريصًا على تقديم الخدمة على أكمل وجه مما جعل أمر استكمال أوراقي سهلاً».

وفي محافظة الجيزة، أكد صلاح عبد الرازق، صاحب مصنع أدوات كهربائية، أنه وجد في توفيق أوضاع مشروعه حلاً بعدما ألغيت رخصته: «بعد إلغاء رخصتي عانيت من الحملات التفتيشية على المشروعات غير المرخصة لذلك قررت التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة أكتوبر لاستخراج رخصة مشروعي، وخلال شهرين تمت كل الإجراءات والمعاينات من قبل الجهات المختصة».

واستطرد: «بعد أن حصلت على الرخصة المؤقتة أصبح لمشروعي كيان قانوني يحميه كما حصلت على شهادتي التصنيف والمزايا وقمت بتسجيل مشروعي في سجل الموردين الحكوميين».