أستاذ تمويل: المشروعات القومية ساعدت المواطنين على تحمل أزمة الأسعار العالمية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توجه الدولة يتعلق بإعادة تأهيل البنية الأساسية والدخول في مشروعات قومية ولا سيما في قطاع الطاقة بشكل عام مثل البترول والغاز والكهرباء، وما يحكم استراتيجية الدولة في هذا الأمر هو تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وهذه مسألة مهمة للغاية، وتحسين عيش المواطنين.

الدول الكبرى تعاني من ارتفاع الأسعار

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي على شاشة EXTRA NEWS، أنه لولا المشروعات القومية لما استطاع المواطن تحمل تكلفة الأسعار العالمية، وهناك اقتصاد دول عظمى ومواطنون في دول كبيرة ومستويات الدخول بها مرتفعة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من موجة ارتفاع الأسعار ومن عدم توفر السلع.

وأكد أن الدولة ما زالت تتحمل عبئا كبيرا للغاية نتيجة ما يحدث على المستوى الدولي حتى لا تنقله إلى المواطن، وهذا ما يحدث في أوروبا، حيث إن حكوماتهم غير قادرة وليس لديها الرغبة أو النية أو القدرة على تحمل جزء كبير من الكلفة فتنقله على المواطن الذي أصبح يواجه ارتفاعات في الأسعار كبيرة للغاية.

سعر رغيف الخبز مستقر منذ 30 عاما

وأوضح أن الحكومة تحمَّلت الجزء الأكبر من تكلفة ارتفاع الأسعار العالمية، ومن ضمنها رغيف الخبز، ورغم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنه ما زال هناك التزام قوي من الدولة المصرية في طرح رغيف الخبز بذات السعر الذي كان عليه منذ 30 عاما.