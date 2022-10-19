«التعليم العالي» تعلن تفعيل بروتوكولات تدريب طلاب الجامعات التكنولوجية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات التكنولوجية، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي بمصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي بلغت 10 جامعات، تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

توفير تعليم تكنولوجي

وأشار عاشور في بيان صحفي، إلى أهمية المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية، لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجهات الصناعية في توفير التدريب المناسب للطلاب، وتطوير البرامج الدراسية لتلبى احتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل.

وضع الخطط المناسبة للارتقاء بالتعليم

وتقدم رؤساء الجامعات التكنولوجية بعرض تفصيلي حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي الجديد، ووضع الخطط المناسبة للارتقاء بالتعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تعليمية مناسبة.

تفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة

وناقش الاجتماع آليات تعزيز العلاقة بين منظومة الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير لشئون التعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار