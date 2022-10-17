تنسيق الدبلومات الفنية: فتح باب التحويل للراسبين في الكليات التكنولوجية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن الوزارة في إطار تحقيق مبدا العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص، أتاحت التسجيل لرغبات التحويلات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من الراسبين في اختبارات المقابلات الشخصية للجامعات التكنولوجية لتكون الفرصة متاحة امامهم للالتحاق بالمعاهد التي تتناسب مع مجموعهم والحدود الدنيا لها، مؤكداً ان التسجيل مستمر لمدة 3 أيام عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة مصر الرقمية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة انتهت منذ فترة من أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وأتاحت التحويل لمن لم يجتازوا اختبارات المقابلة الشخصية في امتحانات الجامعات التكنولوجية بمختلف المحافظات، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بمبدأ المساواة والشفافية في قبول وتوزيع الكليات ولا توجد أي استثناءات أو وساطة في عملية التوزيع.

انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام الدراسة في أسبوعها الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات مع التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، موضحين عدم وجود أي قرارات بالتأجيل أو التعطيل للدراسة وأن هناك تأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات ضد كورونا خلال العام الدراسي الجاري، مؤكداً انه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن هناك التزامًا كاملًا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي.