إحالة أوراق عامل إلى المفتي لاتهامه بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل سيدتين

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شخص وإصابة سيدتين، بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

جاء الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحمید رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، في قاعة جنايات نجع حمادي.

أحداث القضية

وترجع أحداث الواقعة إلى 25 فبراير 2013، عندما وجهت جهة التحقيق في نجع حمادي، للمتهم «م.ع.ع»، تهمة قتل «علي.ع»، 35 سنة، والشروع في قتل «نادية.أ»، و«سعودة .ع»، بعد أن أطلق عليهم النيران، بسبب خلافات عائلية، كما وجهت له تهمة حيازة سلاح وذخيرة بمخالفة القانون.

حبس المتهم

وفي وقتها تقرر حبس المتهم على ذمة القضية، لاستكمال كل إجراءات التقاضي في جنايات نجع حمادي.

وعلى الفور عقب الانتهاء من التحقيقات، تم إحالة القضية التي حملت رقم 3009 لسنة 2013 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1021 لسنة 2013 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة أخرى للتصديق على القرار.