محافظ قنا يشهد تسليم دفعة جديدة من أراضي مدينة الأمل (صور)

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تسليم دفعة جديدة من محاضر استلام أراضي مدينة الأمل بمركز نجع حمادي للمستحقين، بعدد 88 قطعة جديدة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية والمستفيدين من مدينة الأمل.

المحافظ: الأراضي في المجاورة الرابعة بالمدينة

وقال محافظ قنا، إن جميع قطع الأراضي التي جرى تسليمها اليوم خاصة بجمعية إسكان العاملين بالوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري، مشيرا إلى أن تلك الأراضي تقع في نطاق المجاورة الرابعة بالمدينة، مؤكدا أنه يتم تسليم المواطن محضر التسليم وعقب ذلك يتم تسليمه قطعة الأرض الخاصة به وفقا للحدود والإحداثيات الموقعة على المخطط العام للمدينة، لافتا إلى أنه حتى الآن وصل عدد قطع الأراضي التي تم تسليمها للمستحقين بموجب محاضر التسليم إلى 4049 قطعة أرض.

المحافظ: نجحنا في تحقيق حلم حاجزي أراضي مدينة الأمل

وأضاف «الداودي» أن المحافظة نجحت في تحقيق حلم الكثيرين من حاجزى أراضى مدينة الأمل، من خلال إحياء مشروع المدينة بعد توقف دام عقودا من الزمن، حيث شكلت المحافظة لجنة تولت إدارة ملف المدينة، تبعها عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، ضمت كافة الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذه وتم حلها، والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لوضع المخطط العام للمدينة، ثم إجراء القرعة العلنية لتوزيع قطع الأراضي على الجمعيات.

وتابع، هذا بخلاف حزمة التسهيلات التي قدمتها المحافظة للمستفيدين منها تقسيط مبلغ جدية الحجز الذي يقدر بـ 20% من قيمة القطعة، على أن يجري دفعها على ثلاث أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد والثاني بنسبة 5 % بعد ثلاث أشهر والأخير 5 % بعد ثلاث أشهر أخرى تسهيلاً على المواطنين، فضلا عن طرح أعمال الترفيق التي تجرى بالتوازي مع تسليم قطع الأراضي.

كما بعث «الداودي» رسالة طمأنة لحاجزي قطع الأراضي بالمدينة، بأنه سوف يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع طبقا للجداول الزمنية المقررة.