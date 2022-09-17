السجن 3 سنوات لمستريح نجع حمادي.. استولى على أموال 17 شخصا بزعم تشغيلها

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم، بالسجن لمدة 3 أعوام لمستريح نجع حمادي، لاتهامه بالنصب على 17 مواطنا، بعدما حصل على أموالهم بزعم تشغيلها في العقارات مقابل حصولهم على نسبة أرباح عالية بشكل شهري، إلا أن ذلك لم يتحقق.

17 متهما يقدمون بلاغا

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تقدم 17 مواطنا من قرى عديدة بمركز نجع حمادي ببلاغ للأجهزة الأمنية بقنا، اتهموا فيه «ح . ع»، تاجر عقارات، ويعرف بـ مستريح نجع حمادي، بالاستيلاء على أموالهم دون حق، بعدما وعدهم بتوظيفها في العقارات، إضافة إلى قيامه ببيع عقارات غير مملوكة له.

القبض على مستريح نجع حمادي

وتمكنت الأجهزة الامنية بقنا من إلقاء القبض على المتهم، وحُرر محضر ضده، وحُقق معه في تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بالتحايل وتحقيق أرباح غير حقيقية في نشاطات غير مشروعة دون سند قانوني.

وقررت جهة التحقيق في نجع حمادي تحويل المتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادي، وقضت في القضية رقم 11639 لعام 2022 جنح بحبس المتهم 3 أعوام.