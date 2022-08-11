انفجار ماسورة مياه في مدينة قنا

شهد شارع النزهة بمدينة قنا، مساء أمس الأربعاء، وقوع انفجار لأحد خطوط المياه الرئيسية، تسبب في ارتفاع المياه متر ونصف تقريبًا على شكل نافورة.

المياه تغرق الشارع

كميات المياه أغرقت الشارع بالكامل، ما أعاق حركة سير السيارات بالشكل الطبيعي، ودفع السائقين وأصحاب السيارات السير في الشوارع البديلة.

كما أن الأطفال استغلوا تدفق المياه، والتفوا حول انفجار الماسورة، للعب.وقالت شركة مياه الشرب في قنا، في بيان لها، إنه جاري إصلاح الماسورة، وإعادة توصيل المياه في الخط ومنها للمنازل.

الانتهاء من أعمال الإصلاح

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من اعمال الاصلاح بخط مياه رئيسي المغذي لمنطقة عمر افندي و عزبة سعيد بقطر 6 بوصة بجوار قطاع الكهرباء بقنا.

وأضافت، حيث ابلغنا الاستاذ احمد حافظ رئيس شبكة مياه غرب بقنا عن وجود كسر بخط مياه رئيسي بجوار عمر افندي الأمر الذي اي انقطاع المياه بالمنطقة.

وعلى الفور تم دفع المعدات وطقم الاصلاح بشبكة المياه قنا وتم اصلاح الخط في أسرع وقت.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر لجميع العاملين الذين يعملون بكد، وإخلاص في إنهاء كافة الأعطال والكسور في أوقات حرجة وقياسية .