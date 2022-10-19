«هيئة الدواء» تحذر المواطنين من عبوات مهربة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

حذّرت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، من العبوات المحتمل تواجدها في السوق من مستحضر Entresto 200 mg tablet.

وقالت هيئة الدواء في منشور رسمي، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنه بناء على ما وردها من قبل الشركة صاحبة المستحضر، باحتمالية وجود عبوات مهربة لا تخص الشركة، ما يستوجب الحذر والتفرقة من قبل المواطنين.

تحذير هيئة الدواء من عبوات مهربة من دواء انتريستو

واستعرضت هيئة الدواء، الفرق بين العبوات المهربة والعبوات الأصلية للمنتج وجاءت على النحو التالي:

- العبوات المهربة مكتوب عليها انتريستو 200 ملغ للاستعمال الفموي و56 قرصًا مغلف الصنع ويوجد رقم التسجيل الخاص بالمملكة العربية السعودية ولا يخص السوق المصرية.

- وفيما يتعلق بالعبوات الأصلية، يوجد بها علامة السوق المصرية واسم الدواء باللغة الإنجليزية.

العقار يعالج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب

وتابعت هيئة الدواء انه يجب الالتزام بالتنويه على كلا من المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وحال اكتشاف العبوات المهربة لابد من التواصل مع هيئة الدواء عبر الخط الساخن لها، مشيرة الى أن قار انتريستو يعالج مرضي ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب.