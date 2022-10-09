رئيس هيئة الدواء يتابع خطوات توطين مستحضرات «باير» في مصر

استقبل اليوم الأحد، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ديرك أوسنبرج أنجلز، رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير بمصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر، ورؤية مصر 2030.

تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية

واستعرض اللقاء، تقريرا بشأن خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة في مصر، وذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادي.

الدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام

جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعا في مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام.

يأتي ذلك في إطار دعم هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.