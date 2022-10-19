«الوزراء»: ارتفاع الاستثمار الأجنبي «غير البترولي» إلى 11.6 مليار دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدًا يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال 2021/2022 بنحو 81.3% مسجلًا 11.6 مليار دولار.

حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة

وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وصل حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال إلى 3.4 مليارات دولار، بزيادة 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق، لتشكل بذلك 29% من صافي الاستثمار الأجنبي، بينما وصل صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة خلال 2021/2022 إلى 4.9 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام المالي السابق مشكلة بذلك 42% من صافي الاستثمار.

وتابع المركز، أنّ حجم الاستثمارات من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين، وصل خلال 2021/ 2022 إلى 2.3 مليار دولار، مشكلة بذلك 20% من صافي الاستثمار، بينما وصل حجم شراء العقارات من غير المقيمين خلال 2021/2022 إلى 970 مليون دولار ليشكل بذلك 9% من صافي الاستثمار الأجنبي.