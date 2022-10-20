سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 20-10-2022 في مصر

يواصل المواطنون البحث عن سعر كرتونة البيض وطبق البيض في الأسواق، فيما لا يزال الاستقرار يسيطر على أسعار البيض المختلفة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، لـ«الوطن».

لذا نرصد خلال التقرير التالي، سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي في الأسوق المحلية، نظرا لزيادة عمليات البحث عنها، من جانب المواطنين، في إطار حرص الأسر المصرية على وجود وجبة البيض على مائدة الإفطار للأطفال، قبل التوجه إلى المدرسة، لاحتوائه على الكثير من العناصر وأهمها البروتين، ما يعمل على زيادة التركيز لدى أبنائهم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التى تحرص «الوطن» على تقديمها للقارئ، نستعرض سعر كرتونة وطبق البيض في الأسواق اليوم الخميس 20-10-2022 .

سعر كرتونة البيض في الأسواق

طبق أو كرتونة البيض الأحمر، اليوم الخميس، يتراوح سعره بين 85 و95 جنيهًا في بعض المناطق.

طبق البيض الأبيض يتراوح سعره بين 80 و83 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي التي تضم 30 بيضة، وصل سعرها اليوم إلى 90 جنيها.

أسعار البيض في المحال التجارية

بلغ سعر البيضة الواحدة من النوع الأبيض 2.75 جنيه، وتصل لدى بعض التجار إلى 3 جنيهات.

ويبلغ سعر طبق البيض الذي يضم 15 بيضة 45 جنيهًا.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر التي تضم 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض المكونة من 20 بيضة بين 55 و60 جنيها.

طبق البيض الذى يحتوي على 10 بيضات من النوع الأورجانيك، جاء بسعر 70 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات فقط تتراوح بين 29 و31 جنيها.