الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالمركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم أجواءً خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالمركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون بين 28 و29 درجة مئوية.

الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية

وأوضحت «غانم»، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق على البحر المتوسط، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالمركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والأجواء مائلة للبرودة في أغلب أنحاء الجمهورية، ومع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ستستمر فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري وسيكون معها فرص سقوط الأمطار على مطروح، السلوم، العلمين، الإسكندرية، بعض المناطق من شمال البحيرة، شمال كفر الشيخ، وشمال الدقهلية ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم.