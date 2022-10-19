هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس.. مائل للحرارة واستمرار الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يستمر سقوط الأمطار على عدد من المناطق في بعض أنحاء الجمهورية، كما يسود طقس مائل للحرارة.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الساعات المقبلة سيكون مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد.

ويشهد طقس اليوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبداية من يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر يتوقف سقوط الأمطار، وتشهد البلاد حالة من نشاط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.