«الأرصاد الجوية»: طقس ممطر على السواحل الشمالية وجنوب البلاد اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء ما بين متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الغربية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومناطق متفرقة من الحدود الجنوبية للبلاد.

وأضافت «الأرصاد الجوية»، في بيان صادر عنها، أن الطقس اليوم سيكون مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية، ومحافظات السواحل الشمالية حيث تبلغ 26 درجة مئوية، وتبلغ شمال الصعيد 29 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب سيناء ستكون نحو 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 35 درجة.

«الأرصاد»: وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب وشمال الوجة البحري وجنوب سيناء، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت كالتالي:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 29- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 20.

كفر الشيخ 27- 21.

المنصورة 28- 21.

دمياط 27- 21.

بورسعيد 28- 21.

الإسماعيلية 30- 22.

السويس 29- 22.

الزقازيق 29- 22.

شبين الكوم 29- 22.

طنطا 28- 21.

شلاتين 33- 24.

الإسكندرية 26- 20.

العلمين الجديدة 26- 19.

وادي النطرون 28- 20.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 18.

سيوة 27- 17.

العريش 27- 18.

رفح 27- 18.

الطور 32- 23.

كاترين 25- 14.

رأس سدر 30- 23.

نخل 27- 14.

طابا 29- 20.

نويبع 31- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 33- 23

الغردقة 31- 23

مرسى علم 33- 23

الفيوم 29- 19

بني سويف 29- 18

المنيا 29- 18

أسيوط 30- 19

سوهاج 31- 20

قنا 33- 21

الأقصر 33- 20

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 31- 19

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 32- 24

رأس حدربة 31- 23.