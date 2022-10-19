«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى حلول الشتاء

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها من الانخفاض إلى الارتفاع هو من سمات فصل الخريف، لافتة إلى أن هناك فرق 8 أو 9 درجات في الصباح والمساء حيث تنخفض الحرارة في الليل بشكل ملحوظ.

موعد انتهاء الحرارة

وأضافت منار، لـ«الوطن»، إن الأسابيع المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة حتى بداية فصل الشتاء.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.