ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة محولين كهرباء في الشرقية

ألقى رجال الشرطة، القبض على تشكيل عصابي؛ لقيامهم بارتكاب سرقة محولين كهرباء بالشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من مدير إحدى محطات الكهرباء باكتشافه سرقة 2 محول كهرباء، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية.

المتهمون يعترفون بجريمتهم

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف رجال الشرطة المتهمين وجرى ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي وفرد محلي والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بداخلها 2 مقص حدادي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع الأسلاك النحاسية الخاصة بالمحولين لتاجر خردة مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين «سيئ النية وتم ضبطه».

وبمواجهته قرر بشرائه تلك الأسلاك من المتهمين وبيعها لتاجر خردة آخر مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية سيئ النية، وتم ضبطه وبحوزته 3 أجولة تحتوي على الأسلاك النحاسية المستولى عليها وزنت 120 كيلوجرامًا، كما أرشد المتهمين عن المحولين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.