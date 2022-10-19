«الداخلية»: ضبط 257 حكما قضائيا و1880 مخالفة مرورية في 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، حملات مكبرة؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية وجرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية:

257 حكمًا قضائيًا متنوعًا

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 257 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1880 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط 45 قضية.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.