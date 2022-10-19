ضبط 3 متهمين يروجون العملات النقدية المزورة في ثلاث محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من رصد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها عدد من الأشخاص يقومون بعرض عملات وطنية مقلدة للبيع بواقع 350 جنيهًا صحيحه للألف المقلدة.

ترويج العملات المقلدة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات والترويج للعملات المقلدة بنطاق محافظات «الإسماعيلية- الإسكندرية- أسيوط»، وتم ضبط شخص بمحافظة بورسعيد بحوزته 21 ورقة مالية مقلدة فئة 100 جنيه وطابعة متعددة الوظائف يستخدمها المذكور في عمليات تقليد العملات وهاتف محمول ومبلغ مالي.

كما تم ضبط شخصين، يقيمان بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما مبلغ مالي فئة 200 جنيه مقلدة، وهاتف محمول بفحصة فنياً تبين احتوائه على العديد من الفيديوهات والصور والرسائل يعرض فيها المتهمان تلك العملات على العديد من الأشخاص في محاولة لاستقطابهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط مالك مطبعة في أسيوط

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحصلهما على المضبوطات من مالك مطبعة، مقيم بمحافظة أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المطبعة له معلومات جنائية، وبحوزته جهاز حاسب آلي مثبت به 5 هارد ديسك.

وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الصور لوجهي العملات الورقية فئات مالية مختلفة، برنامج تعديل الصور وكمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة وعدد من البطاقات خالية من البيانات معدة للتزوير، والعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.