اتحاد مستثمري المشروعات: 96% حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

قال ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل 96% من المشروعات القائمة وتمثل في العالم 80% من المشروعات الموجودة على مستوى العالم، وفي الفترة الماضية اهتمت الدولة بهذه الصناعات وبخاصة في الصعيد.

الدولة اهتمت بالصناعات كثيفة العمالة

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «الدولة اهتمت بالصناعات كثيفة العمالة، إذ أنّ هناك خريطة استثمارية موجودة فيها أهم المناطق التي بها مواد خام بأسعار جيدة للحصول على جودة مميزة وسعر منافس بالنسبة للأسواق العالمية».

هو ما يمنح المواد الخام في مصر قيمة مضافة كبيرة جدا

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «في الأقصر وأسوان نهتم بصناعة التعدين والرخام وهناك قيمة مضافة مهمة، ففي الماضي كنا نصدر الرخام والسيليكون مواد خام، لكن تم منع هذا الأمر وبدأت تصنع في مصر ثم تصدر، وهو ما يمنح المواد الخام في مصر قيمة مضافة كبيرة جدا».

سعر طن الحديد يبلغ 20 ألف طن

وأردف المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بالنسبة للحديد، فإن سعر الطن منه يبلغ 20 ألف جنيه، وإذا تم إدخاله في الصناعة فإن القيمة المضافة للطن ستصل إلى 100 ألف جنيه، وهناك أيضا صناعة البتروكيماويات والمواد الغذائية، كما يتم التركيز على القطاع الزراعي والصناعات التابعة له، والقطاع الصناعي والصناعات التابعة له، وبخاصة القطاع الهندسي.