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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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مرتضى منصور: لم أحضر مؤتمر صفقات الزمالك حتى لا أسرق الأضواء

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محمد هانئ
12:59 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
مرتضى منصور

مرتضى منصور

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه كان سيسرق الأضواء لو تواجد بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديم صفقات الفريق الأبيض الجديدة، لهذا فضَّل عدم التواجد بالمؤتمر.

مرتضى منصور يتحدث عن المؤتمر الصحفي الخاص بصفقات الزمالك

وأضاف «منصور» في تصريحات بثها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: «أعتقد أن المؤتمر الصحفي الذي عقدناه للإعلان عن الصفقات هو من أنجح المؤتمرات الصحفية التي عقدناها»، مؤكدًا «لم أذهب إلى المؤتمر الصحفي من أجل أن يأخذ كل شخص حقه، وأمير مرتضى بذل مجهودا كبيرا، وإذا تواجدت كنت سأسرق الأضواء».

مرتضى منصور: سنواجه سموحة على ملعب المقاولون العرب

وأردف رئيس الزمالك: «سنبدأ الموسم يوم الأربعاء أمام سموحة، وسنلعب في ملعب المقاولون لأن استاد القاهرة به إصلاحات، وبعد ذلك سيراميكا وبيراميدز، ولكن البطل لا يخاف».

رسالة مرتضى منصور للجماهير

وأتم: «الجماهير ظلت تقول أين الصفقات، ورأيتم في النهاية أننا أوفينا بكلمتنا، ورأيتم بالأمس أفضل اللاعبين في مصر وخارجها»، مؤكدًا «يجب ألا يكون هناك خناقات بين الجماهير، وأن تكونوا مثل بقية جماهير العالم، وهناك ملايين يشاهدوا مباريات الفريق في المنزل، قوموا بتشجيع اللاعبين القدام والصفقات الجديدة، قوموا بالفرح واهتف لأبطال الدوري والكأس».

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